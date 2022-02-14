14 Şub 2022 - 15:29- Asayiş G: 14 Şub 2022 - 15:33

28 yaşındaki Emine'nin iki çocuğu öksüz kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün sabaha karşı öldürülen iki genç kızla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Genç kızların kiraladıkları otomobille bir kafeden çıktıkları öğrenilirken, kırmızı ışıkta bekledikleri sırada çapraz ateşe tutuldukları ortaya çıktı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili özel ekip kurdu.
28 yaşındaki Emine'nin iki çocuğu öksüz kaldı mask
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Olay, sabaha karşı saat 04.45 sıralarında Gebze'nin Beylikbağı Mahallesi'nde meydana geldi. 28 yaşındaki iki çocuk annesi Emine Çöp, 22 yaşındaki kuzeni Tuğçe Semiz, bir başka kuzenleri olan Yağmur ve çocukluk arkadaşları Alihan Kaya, akşam saatlerinde bir araya geldi. Yağmur isimli kuzenlerine direksiyon dersi veren Emine Çöp ve beraberindekiler ardından kiraladıkları 34 EKY 853 plakalı otomobil ile kafeye gitti. Alihan Kaya'da bir başka otomobille kafeye geldi.

OTOMOBİLİ EMİNE ÇÖP KULLANIYORDU

Sabah 04.00 sıralarında mekandan çıkan Emine Çöp, Tuğçe Semiz ve Alihan Kaya, kiraladıkları otomobile binerek ayrıldı. Emine Çöp'ün kullandığı otomobil, cadde üzerindeki trafik ışıklarına yaklaştığında yavaşladı. Alihan Kaya'nın kullandığı otomobilde hemen yanlarında durdu. Bu sırada ortaya çıkan ve iki kişi olduğu iddia edilen kar maskeli zanlılar, iki otomobili de kurşun yağmuruna tuttu. Alihan Kaya, hızla olay yerinden uzaklaşırken, iki genç kızın bulunduğu otomobil kısa bir mesafe ilerledikten sonra durdu. Yaralı halde olay yerinden uzaklaşan Alihan Kaya'nın kullandığı otomobil de, 500 metre ileride bir tıra çarparak durdu.

OTOMOBİLİN HER YERİNDE KURŞUN İZLERİ

Olayın hemen ardından ilk olarak yardıma olay yerinde durakları bulunan taksiciler koştu. Ardından ise olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen iki genç kız kurtarılamazken, ağır yaralanan Alihan Kaya ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, genç kızların kullandığı 34 EKY 853 plakalı otomobil ile Alihan Kaya'nın kullandığı otomobilde 30'a yakın kurşun izi tespit etti. Özellikle otomobilin sağ arkada tarafından ateş edildiği tespit edilirken, dikiz aynalarında bile mermi izlerine rastlandı.

YAĞMUR'UN AYRILDIĞI ERKEK ARKADAŞININ TEHDİT EDİYORDU İDDİASI

Hayatını kaybeden iki çocuk annesi Emine Çöp'ün bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve eşinden üç yıl önce boşandığı öğrenildi. Diğer kuzenleri olan Yağmur'un bir süre önce erkek arkadaşından ayrıldığı ifade edildi. Yağmur'un eski erkek arkadaşının, ayrılıklarından sorumlu tuttuğu Emine Çöp'ü bir süre önce tehdit ettiği ifade edildi. Müge Anlı'ya konuşan Emine Çöp'ün babası, "Biri benim, biri kardeşimin kızı. İkisi de benim evladım. Bu çocukların suçu günahı ne. Kimseyle bir husumetimiz, kan davamız yok. Bizim yüreğimiz yandı. İki tane çocuğu annesiz kaldı. Ben onlara nasıl söyleyeyim" dedi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri iki genç kızın öldürülmesi ile ilgili özel bir ekip kurdu. Cinayet şubesi dedektifleri cinayeti çözebilmek için geniş çaplı inceleme başlattı.

# sağlık, çocuk, eğitim

14 Şub 2022 - 15:29 - Asayiş

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