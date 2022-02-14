İşte gerçek Rüzgâr

Gölcük Engelliler Gençlik Spor Kulübü (Gölgen Spor) sporcusu Rüzgar Yiğit, Aydın Nazilli’de düzenlenen, Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası Yıldızlar Kategorisi’nde Türkiye Şampiyonu oldu. Aydın Nazilli’de düzenlenen şampiyonada Yıldızlar Kategorisi'nde mücadele eden Gölcük Engelliler Gençlik Spor Kulübü (Gölgenspor) sporcusu Rüzgar Yiğit Yılmaz, altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.