Gebze’de Denizli zaferi

Gebze’deki Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Şampiyonası’na katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları 2 Türkiye Şampiyonluğu kazanırken, 3 sporcusunu da Milli Takıma gönderecek. 2 Türkiye Şampiyonluğu ile Denizli’yi bir kez daha gururlandıran Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımından İbrahim Burhan 1000 metre erkekler serbest stilde; Emine Doğa Aktaş ise 1000 metre kızlar serbest stilde Türkiye Şampiyonu oldu. Berkay Çağdaş Ülker ise 1000 metre erkekler serbest stilde Türkiye 6’ncısı oldu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları aldıkları başarılı derecelerle Açık Su Milli Takımı’na seçilmeye hak kazandı.