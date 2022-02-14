Ergezen: “Kocaeli ile gurur uyuyoruz”

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Kocaeli bir dizi ziyaretlerde bundu. Kentimizin bu branşta bir çok Dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandırması, milli takıma katkı sağlaması nedeniyle teşekkür eden Muaz Ergezen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’ndeki sporcularla bir araya geldi. Yönetim kurulu mesajında “Federasyon başkanımız, kulübümüzü ziyaret ederek yönetici ve sporcularımızla bir araya geldi. Kendisine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.