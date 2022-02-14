Körfez’den iki milli yüzücü çıktı

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri, Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası’nda fırtına gibi esti. İki minik isim; 11 yaş grubunda Meyra Kocaman, 13 Yaş gurubunda da Emre Fatih Kartal, milli takıma kadrosuna seçildi. Antrenör Samet Işık öncülüğünde yarışmaya hazırlanan minik yüzücülerden ilk olarak 13 Yaş Erkek kategorisinde Emre Fatih Kartal

yarışmada 3. oldu. 11 Yaş Kadınlar kategorisinde Meyra Kocaman da Türkiye 4’sü olarak önemli bir derece elde etti. İki yarışmacı da elde ettikleri dereceler sonrasında Milli Takım Kamp Kadrosuna seçildi.