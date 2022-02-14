Yavuzlu gençler iyi başladı: 4-2

Kocaeli U-16 Ligi gol gollü maçlarla başladı. Derince Stadı’nda oynanan Yavuzspor-Hereke Gençlik arasındaki mücadeleyi Yavuzspor 4-2 kazandı ve 3 puanı cebine koydu. Yavuzspor’da galibiyeti getiren golleri Bünyamin (2), Bura ve Enes kaydetti. Takımın genç antrenörü Oğuzhan Kayalı sezonun ilk maçında galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti ve Koordinatör Fatih Erdinç’ten de aldığı destekle amaçlarının üst yapıya futbolcu kazandırmak olduğunu belirtti.