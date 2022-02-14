İtfaiyeden Kartepe Belediyesi personeline eğitim 

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından Kartepe Belediyesi'nde görev yapan teknik personele yönelik “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" konulu eğitim düzenlendi.



TEKNİK PERSONELE EĞİTİM



Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kurum ve kuruluşlarda yangın güvenliği eğitimleri vermeye devam ediyor. Bu kapsamda son eğitim Kartepe’de gerçekleştirildi. İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından Kartepe Belediyesi'nde görev yapan teknik personele yönelik gerçekleştirilen eğitimde “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hakkında bilgiler verildi.