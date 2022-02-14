İtfaiyeden Kartepe Belediyesi personeline eğitim 

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından Kartepe Belediyesi'nde görev yapan teknik personele yönelik “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" konulu eğitim düzenlendi.
TEKNİK PERSONELE EĞİTİM
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kurum ve kuruluşlarda yangın güvenliği eğitimleri vermeye devam ediyor. Bu kapsamda son eğitim Kartepe’de gerçekleştirildi. İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından Kartepe Belediyesi'nde görev yapan teknik personele yönelik gerçekleştirilen eğitimde “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hakkında bilgiler verildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından Kartepe Belediyesi'nde görev yapan teknik personele yönelik “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" konulu eğitim düzenlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.