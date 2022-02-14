Kalyoncu: Pandemi hızımızı kesmedi   

Kocaeli Yusufeliler Derneği Başiskele’de bulunan Seyir 360 Cafe Restoranda tüm üyelerinin katımı ile kahvaltı programı düzenledi. Kahvaltı programında konuşan Kocaeli Yusufeliler Derneği Başkanı Ali Tokgöz, “Bursa, Sakarya, Yalova ve Bolu’dan katılım gösteren misafirlerimiz hoş geldiniz bugün de bizlere şeref kattınız, onurlandırdınız iyi ki varsınız. Başlangıçta yedi kişilik yönetim kadrosunu yaparken yedi kişiyi yazmakta zorlanıyorduk, oysa bugün tablo ortada hedefimiz Kocaeli’de yaşayan 10 bin kadar Yusufeliliyi derneğimiz çatısı altında toplamaktır. Şu an 10 öğrencimize burs veriyoruz. Hedefimiz en kısa zamanda 100’e çıkarmak” dedi.



“HIZIMIZI PANDEMİ BİLE KESMEDİ”



Tokgöz’ün ardından konuşan KARBAFED Başkanı Mikail Kalyoncu, “Federasyonumuzun en aktif derneği konumunda olan Kocaeli Yusufeliler Derneği Başkan Ali Tokgöz ve yönetimine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Böylesine güzel bir organizasyona imza atarak siz değerli hemşerilerimizle bir araya getirdikleri için. Değerli dostlar bizlerin hızını pandemi bile kesemedi” ifadelerini kullandı.