14 Şub 2022 - 16:26- Gündem G: 14 Şub 2022 - 16:31

Marmaralı kadınlar, Tryp By Wyndham Hotel’de buluştu

Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği, paydaşlarıyla şubat ayı toplantısını Başiskele Tryp By Wyndham Hotel’de büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Başkan Nuket Özcan, yeni katılımlarla birlikte Birliğin daha da genişleyip, güçlendiğini belirtti

Marmaralı kadınlar, Tryp By Wyndham Hotel’de buluştu mask

Nuket Özcan’ın kurucu başkanlığında iki yıl önce kurulan Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, kendi kaynaklarıyla kısa sürede genişleyerek Türkiye’nin en büyük kadın kooperatifi birliği haline geldi. Kadın girişimcilerin ürünlerini modern pazarlama teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası pazara açan, tanıtım filmleri, sosyal medya desteği ve danışmanlık hizmetleriyle farklı illerden de yüzlerce kadının üretimine sahip çıkan Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği, şubat ayı aylık olağan toplantısını önceki gün Başiskele Tryp By Wyndham Hotel’de gerçekleştirdi.

“KADINLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Eski ve yenileri buluşturan kahvaltılı toplantıda paydaş kooperatifler için özel hazırlanan tanıtım filmleri de gösterildi. Her kooperatif kendini tanıttı, yaptığı çalışmalar hakkında diğer paydaşlara bilgi verdi. Başkan Nuket Özcan, yeni katılımlarla Birliğin genişlediğini ve daha da güçlendiğini belirterek, “Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği, Türkiye’nin kadın hareketidir. Üreten her paydaşı ile ev ekonomisinden ülke ekonomisine hitap eden güçlü bir kurum haline geldik. Ticaret Bakanlığı nezdinde kabul görmüş bu birliğin tek amacı üreten kadınlarımızı her platformda desteklemek, marka haline getirmektir. Bu anlamda Türkiye’nin her yerinde paydaşlarımızla birlikte yol yürüyoruz” dedi.
# Başiskele, Kadın

14 Şub 2022 - 16:26 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.555.024 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Çırak - Kalfa aranıyor

Başiskele Sanayi Sitesi’ndeki dükkanımızda mobilya imalatında çalışmak üzere  ÇIRAK - KALFA aranıyor. Detaylar görüşülecektir.

0534 254 75 15

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara Sevgililer Günü sürprizi mask
İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara Sevgililer Günü sürprizi
Hürriyet, Aktaş  ailesinin acısını paylaştı  mask
Hürriyet, Aktaş  ailesinin acısını paylaştı 
Gazeteciler kalem bıraktı mask
Gazeteciler kalem bıraktı
Ordulular Derneği  tahliye edildi  mask
Ordulular Derneği  tahliye edildi 
Eski okul binası çok   amaçlı tesise dönüşüyor  mask
Eski okul binası çok   amaçlı tesise dönüşüyor 
Darıca Belediyesi’nden ekonomiye tam destek mask
Darıca Belediyesi’nden ekonomiye tam destek
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL