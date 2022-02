Marmaralı kadınlar, Tryp By Wyndham Hotel’de buluştu

Nuket Özcan’ın kurucu başkanlığında iki yıl önce kurulan Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, kendi kaynaklarıyla kısa sürede genişleyerek Türkiye’nin en büyük kadın kooperatifi birliği haline geldi. Kadın girişimcilerin ürünlerini modern pazarlama teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası pazara açan, tanıtım filmleri, sosyal medya desteği ve danışmanlık hizmetleriyle farklı illerden de yüzlerce kadının üretimine sahip çıkan Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği, şubat ayı aylık olağan toplantısını önceki gün Başiskele Tryp By Wyndham Hotel’de gerçekleştirdi.

“KADINLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Eski ve yenileri buluşturan kahvaltılı toplantıda paydaş kooperatifler için özel hazırlanan tanıtım filmleri de gösterildi. Her kooperatif kendini tanıttı, yaptığı çalışmalar hakkında diğer paydaşlara bilgi verdi. Başkan Nuket Özcan, yeni katılımlarla Birliğin genişlediğini ve daha da güçlendiğini belirterek, “Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği, Türkiye’nin kadın hareketidir. Üreten her paydaşı ile ev ekonomisinden ülke ekonomisine hitap eden güçlü bir kurum haline geldik. Ticaret Bakanlığı nezdinde kabul görmüş bu birliğin tek amacı üreten kadınlarımızı her platformda desteklemek, marka haline getirmektir. Bu anlamda Türkiye’nin her yerinde paydaşlarımızla birlikte yol yürüyoruz” dedi.