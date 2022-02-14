"Gübre fiyatlarındaki yüzde 30   indirimi olumlu karşılıyoruz" 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bazı kimyevi gübre çeşitlerinde yapılan yüzde 30 indirime ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Çelik, açıklamasında gübre fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekerek,
DÖVİZİN ARTMASI
“2020 yılından 2021 yılının Kasım ayına gelinceye kadar gübre fiyatları dövizin artması gerekçe gösterilerek yaklaşık 4 kat yükseltilmiştir. Ancak sonrasında döviz kurlarında düşüş yaşanmasına rağmen gübre fiyatlarında herhangi bir gerileme olmamıştır. Dolayısıyla üre başta olmak üzere gübre fiyatlarında yüzde 30 indirime gidilmesini olumlu karşılamakla beraber bunun bir başlangıç olmasını diliyor ve indirimlerin devamını bekliyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.