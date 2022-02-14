14 Şub 2022 - 16:30- Ekonomi G: 14 Şub 2022 - 16:31

"Gübre fiyatlarındaki yüzde 30   indirimi olumlu karşılıyoruz" 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bazı kimyevi gübre çeşitlerinde yapılan yüzde 30 indi...
"Gübre fiyatlarındaki yüzde 30   indirimi olumlu karşılıyoruz"  mask

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bazı kimyevi gübre çeşitlerinde yapılan yüzde 30 indirime ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Çelik, açıklamasında gübre fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekerek,  

DÖVİZİN ARTMASI  

“2020 yılından 2021 yılının Kasım ayına gelinceye kadar gübre fiyatları dövizin artması gerekçe gösterilerek yaklaşık 4 kat yükseltilmiştir. Ancak sonrasında döviz kurlarında düşüş yaşanmasına rağmen gübre fiyatlarında herhangi bir gerileme olmamıştır. Dolayısıyla üre başta olmak üzere gübre fiyatlarında yüzde 30 indirime gidilmesini olumlu karşılamakla beraber bunun bir başlangıç olmasını diliyor ve indirimlerin devamını bekliyoruz” dedi.  

14 Şub 2022 - 16:30 - Ekonomi

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