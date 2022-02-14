Aksigorta, İş’te Eşit Kadın   Sertifikası’nın sahibi oldu   

Çalışanlarının % 51’i kadınlardan oluşan ve Sürdürülebilirlik Akademisi ve İngiliz denetim şirketi Intertek iş birliği ile yapılan bağımsız bir denetim sonrası İş’te Eşit Kadın Sertifikası’nı almaya hak kazanan Aksigorta hem şirket içinde hem de şirket dışında kadınların hayatına değer katacak girişimler üzerinde çalışıyor.

ÇALIŞANLARA EŞİT FIRSAT

Cinsiyet dengesinin iş hayatına zenginlik katacağına inanan Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “WEP’s prensipleri imzacısı olarak çıktığımız yolda cinsiyet eşitliğine yönelik yaptığımız çalışmalarla “İş’te Eşit Kadın Sertifikası”nı da almış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Aksigorta olarak, tüm çalışanlarına eşit fırsat tanıyan bir kurumuz” dedi.