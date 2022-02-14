Aksigorta, İş’te Eşit Kadın   Sertifikası’nın sahibi oldu   

Çalışanlarının % 51’i kadınlardan oluşan ve Sürdürülebilirlik Akademisi ve İngiliz denetim şirketi Intertek iş birliği ile yapılan bağımsız bir denetim sonrası İş’te Eşit Kadın Sertifikası’nı almaya hak kazanan Aksigorta hem şirket içinde hem de şirket dışında kadınların hayatına değer katacak girişimler üzerinde çalışıyor.
ÇALIŞANLARA EŞİT FIRSAT
Cinsiyet dengesinin iş hayatına zenginlik katacağına inanan Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “WEP’s prensipleri imzacısı olarak çıktığımız yolda cinsiyet eşitliğine yönelik yaptığımız çalışmalarla “İş’te Eşit Kadın Sertifikası”nı da almış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Aksigorta olarak, tüm çalışanlarına eşit fırsat tanıyan bir kurumuz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.