Hürriyet, Aktaş  ailesinin acısını paylaştı 

CHP Kocaeli Kurultay Delegesi Fahrettin Aktaş’ın abisi; Fuat Aktaş, Ozan Aktaş ve Doğan Aktaş’ın babası; PTT’den emekli Hayrettin Aktaş 74 yaşında vefat etti. Merhum Aktaş’ın cenazesi Kartepe Dumlupınar Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.
BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de Aktaş ailesini acılı gününde yalnız bırakmadı. Kartepe’ye giderek Hayrettin Aktaş’ın cenaze törenine katılan Başkan Hürriyet kederli aileye taziye dileklerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.