Pastacılarda bir devrin sonu! 28 yıllık başkanı devirdi

Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şekerleme, Dondurma İmalatı Ticaret Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 9. Olağan Genel Kurulu bugün Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında yapıldı. Odanın 28 yıldır başkanlığını yürüten Yaşar Yılmaz başkanlığa bir kez daha adaylığını açıklarken Nutat Çikolatanın sahibi Fatih Aysel de adaylığını açıkladı. Öğle saatlerinde başlayan kongrede oy kullanma işlemleri de bugün yapıldı.

“KAZANAN ESNAFIMIZ OLDU”

333 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede toplam 132 üye oy kullandı. Saat 17.00’da kapanan sandıklar sonrası yapılan sayımda Fatih Aysel 70 oy alarak odanın yeni başkanı oldu. 30 yıllık odanın 28 yıldır başkanlığını yürüten Yaşar Yılmaz ise 62 oyda kaldı. Eski adı Muhallebiciler olan Pastacılar Odasında bir devir son bulmuş oldu. Zafer sonrası kısa bir konuşma yapan Fatih Aysel, “Böyle bir zor günde ve katılım ile kongremizi gerçekleştirdik. Sonuçta dostluk kazandı. Tecrübeliler ile birlikte odayı yöneteceğiz. Kazanan oda ve esnafımız oldu” dedi.