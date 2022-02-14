14 Şub 2022 - 17:21- Gündem G: 14 Şub 2022 - 17:23

İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara Sevgililer Günü sürprizi

İzmit Belediyesinin 14 Şubat Sevgililer Günü konseptiyle düzenlediği renkli etkinliklerle vatandaşlar gün boyunca keyifli anlar yaşadı

İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara Sevgililer Günü sürprizi mask

İzmit Belediyesi özel günlerin mutluluğunu vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle gün içinde birbirinden renkli etkinliklere imza attı. Belediye önüne yerleştirilen sevgililer günü konseptli kar küresinde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar ayrıca gün boyu süren etkinliklerle doyasıya eğlendi. 


İZMİTLİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Kentin dört bir yanını Sevgililer Günü konseptine uygun olarak süsleyen İzmit Belediyesi, gün içinde belediye önünde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belediye önünde Leon Sirki performans gösterisi gerçekleştirildi. 2 seans halinde gerçekleşen etkinliğe İzmitliler büyük ilgi gösterdi.
# İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Hürriyet, “İzmit sahip olduğu değerleri korumak zorunda”  mask
Hürriyet, “İzmit sahip olduğu değerleri korumak zorunda” 
İzmit Belediyesi, Sardunya Parkı’nda yenileme çalışmalarına devam ediyor mask
İzmit Belediyesi, Sardunya Parkı’nda yenileme çalışmalarına devam ediyor
Hürriyet, Aktaş  ailesinin acısını paylaştı  mask
Hürriyet, Aktaş  ailesinin acısını paylaştı 
İzmit Belediyesi Çınar Halk Market  haftanın 7 günü vatandaşın hizmetinde mask
İzmit Belediyesi Çınar Halk Market  haftanın 7 günü vatandaşın hizmetinde
Hürriyet'ten SEKA projesi müjdesi mask
Hürriyet'ten SEKA projesi müjdesi
Hürriyet: İzmit sahip olduğu değerleri korumak zorunda mask
Hürriyet: İzmit sahip olduğu değerleri korumak zorunda
3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralı mask
3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralı
Elektrik faturası iki katına çıkan esnaf Başkan Hürriyet’e dert yandı mask
Elektrik faturası iki katına çıkan esnaf Başkan Hürriyet’e dert yandı
Hürriyet: Leyla Atakan herkesin başkanı oldu mask
Hürriyet: Leyla Atakan herkesin başkanı oldu
İzmit Çarşısı 1 yaşında!    mask
İzmit Çarşısı 1 yaşında!   

14 Şub 2022 - 17:21 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.555.024 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Çırak - Kalfa aranıyor

Başiskele Sanayi Sitesi’ndeki dükkanımızda mobilya imalatında çalışmak üzere  ÇIRAK - KALFA aranıyor. Detaylar görüşülecektir.

0534 254 75 15

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet, “İzmit sahip olduğu değerleri korumak zorunda”  mask
Hürriyet, “İzmit sahip olduğu değerleri korumak zorunda” 
İzmit Belediyesi, Sardunya Parkı’nda yenileme çalışmalarına devam ediyor mask
İzmit Belediyesi, Sardunya Parkı’nda yenileme çalışmalarına devam ediyor
İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara Sevgililer Günü sürprizi mask
İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara Sevgililer Günü sürprizi
Hürriyet, Aktaş  ailesinin acısını paylaştı  mask
Hürriyet, Aktaş  ailesinin acısını paylaştı 
Gazeteciler kalem bıraktı mask
Gazeteciler kalem bıraktı
Ordulular Derneği  tahliye edildi  mask
Ordulular Derneği  tahliye edildi 
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL