İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara Sevgililer Günü sürprizi

İzmit Belediyesi özel günlerin mutluluğunu vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle gün içinde birbirinden renkli etkinliklere imza attı. Belediye önüne yerleştirilen sevgililer günü konseptli kar küresinde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar ayrıca gün boyu süren etkinliklerle doyasıya eğlendi.
İZMİTLİLERDEN BÜYÜK İLGİ
Kentin dört bir yanını Sevgililer Günü konseptine uygun olarak süsleyen İzmit Belediyesi, gün içinde belediye önünde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belediye önünde Leon Sirki performans gösterisi gerçekleştirildi. 2 seans halinde gerçekleşen etkinliğe İzmitliler büyük ilgi gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.