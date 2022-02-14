Instagram dolandırıcılarının rahatlıkları 'pes' dedirtiyor

Dolandırıcıların yeni adresi olan sosyal medya platformu Instagram da her gün yüzlerce kişi dolandırılıyor. Önce kendilerine hedef belirleyen dolandırıcılar, yüksek takipçili hesapları gönderdikleri linkler ile hackliyor, daha sonra ise sahte dekontlarla insanları kandırıyor. Instagramda sahte dekontlar paylaşarak “yatırım yaptım ve kazandım, sen de kazan” diyerek paylaşımlar yapan dolandırıcılar, insanları kar vadiyle aldatıyor. Hikaye ve gönderi kısmında yüklü miktarda paylaşılan dekontları gören insanlar, paralarını 3'e 5'e katlamak umuduyla dolandırıcıların ağına düşüyor. Vatandaşların Instagram hesaplarına virüslü link göndererek çalmayı başaran dolandırıcılar, binlerce lira para toplayarak ortadan kayboluyor.
“DAHA DA BORÇLANIYORLAR"
En son Kocaeli’de kentle alakalı paylaşımların yapıldığı instagram hesabını çalan ve sahte dekontlar paylaşan dolandırıcılar, 0535 743 69 23 numaralı telefona insanları yönlendirerek, kontenjan dolmadan kayıt yapılmasını istedi. Bir an tereddütte düşen bir vatandaş yatırımın güvenilir olup olmadığını sorunca dolandırıcı ‘arkadaşımın eniştesi çalışıyormuş, denedik ve biz de kazandık, çok güvenilir’ diyerek insanları kandırdı. Kayıt oluşturmak için kendilerine bütçe de belirleyen dolandırıcılar, giriş için en az 500 TL istiyor. Özellikle borcu olan ve en kısa sürede borcunu kapatmak isteyen vatandaşlar bu tuzağa düşerken, borcunu kapatmak bir yana da da borçlanıyorlar. Dolandırıcıların verdiği numarayı araştıran vatandaş Alihan Alkan ismine ulaştı. Şahısların para yatırmak için İBAN adresinin de Alihan Alkan ismine kayıtlı olduğu öğrenildi.v
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Cengi̇z Şahi̇n - Ponzi dolandırıcılığın değişik versiyonu, hepte yiyen birileri çıkıyor..
erol demirbek TÜRK - HALKIN DARDA OLDUĞU DÖNEMLER DOLANDIRICILAR İÇİN BÜYÜK FIRSATTIR .
Burak41 - kim önüne geçecek bunun, kimse ben bu tuzağa düşmem demesin insanın gözü kararır yatırır bu parayı, parayı çok zor şartlar altında kazanan insanlar var çok kötü bişey ya Allah yardımcımız olsun..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.