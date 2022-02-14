14 Şub 2022 - 17:28- Gündem G: 14 Şub 2022 - 17:29

İzmit Belediyesi, Sardunya Parkı’nda yenileme çalışmalarına devam ediyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Malta Mahallesi’ndeki Sardunya Parkı’nda yer alan basketbol sahasında kafes tel çekimi çalışması gerçekleştirdi

İzmit Belediyesi, Sardunya Parkı’nda yenileme çalışmalarına devam ediyor mask

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha yaşanabilir bir İzmit için kentin dört bir yanında vatandaşların nefes alabileceği sosyal alanlar kazandırmaya ve var olan alanlarda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Malta Mahallesi’nde yer alan Sardunya Parkı basketbol sahasında yenileme çalışmaları başlatan ekipler, kafes tel çekimi çalışması gerçekleştirdi.

SPORA TEŞVİK

Atıl alanları değerlendirerek halka sosyal alanlar kazandıran İzmit Belediyesi, gençleri ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla Sardunya Parkı’da yer alan basketbol sahasını yeniliyor. Toplamda 200 metrekare alanın çevresine 4 metre yüksekliğinde kafes tel çekimi çalışması yapan ekipler fitness aletlerinin de boyama çalışmalarını da tamamladı.
# İzmit belediyesi
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14 Şub 2022 - 17:28 - Gündem

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