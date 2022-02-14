İzmit Belediyesi, Sardunya Parkı’nda yenileme çalışmalarına devam ediyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha yaşanabilir bir İzmit için kentin dört bir yanında vatandaşların nefes alabileceği sosyal alanlar kazandırmaya ve var olan alanlarda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Malta Mahallesi’nde yer alan Sardunya Parkı basketbol sahasında yenileme çalışmaları başlatan ekipler, kafes tel çekimi çalışması gerçekleştirdi.
SPORA TEŞVİK
Atıl alanları değerlendirerek halka sosyal alanlar kazandıran İzmit Belediyesi, gençleri ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla Sardunya Parkı’da yer alan basketbol sahasını yeniliyor. Toplamda 200 metrekare alanın çevresine 4 metre yüksekliğinde kafes tel çekimi çalışması yapan ekipler fitness aletlerinin de boyama çalışmalarını da tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.