CHP'li Soyluçiçek: İmamoğlu ücretsiz yem dağıtacak!

İktidarın işlevsizliği yüzünden belediyelerin üreticiler için kolları sıvadığını belirten Başkan Soyluçiçek;" Üreticilerin maliyetleri giderek artıyor. Elektrik, su, doğalgaz, yem parası, girdisi, çıktısı derken hayvancılar iflasın eşiğine sürüklenmeye devam ediyor. Hâl böyle olunca Ekrem İmamoğlu da kolları sıvadı ve kent genelindeki üreticilere ücretsiz sığır ve manda yem sütü dağıtılacağını duyurdu. Bu vesileyle sığır yetiştiriciliği yapan işletme başına 2,5 ton, manda yetiştiriciliği yapan işletme başına ise 1,5 ton yem ücretsiz yem dağıtılacak. Böylece sığır yetiştiriciliğiyle uğraşan bir çiftçimiz yaklaşık 11 bin 500 TL’lik maliyetten kurtulmuş olacak. Yemler, İstanbul’un 12 ilçe 110 mahallesine ulaşacak. İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve İstanbul İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyesi 569 çiftçimize dağıtılacak. Böylece iktidarın yapmadığı, çiftçilere destek vermediği, süt fiyatlarını arşa çıkarttığı her şeyi Ekrem İmamoğlu düzeltecek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sahip çıkacak." şeklinde konuştu.