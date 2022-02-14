Hürriyet, “İzmit sahip olduğu değerleri korumak zorunda” 

Kent tarihinde iz bırakan değerlere sahip çıkan İzmit Belediyesi, 26 Haziran 1982 yılında aramızdan ayrılan merhum gazeteci, yazar Naci Girginsoy’ u unutmadı. İzmit Belediyesi, Aydili Sanat Derneği ile birlikte Naci Girginsoy’un vefatının 40. yıldönümü anısına Öykü Yarışması düzenliyor. İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlenen Naci Girginsoy Öykü Yarışmasının detayları 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nde Şehr-i İzmit Kafe’de gerçekleştirilen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.



YOĞUN KATILIM

Basın toplantısına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Tüyap Tüm Fuarcılık Proje Grup Başkanı Sunay Girgin, Aydili Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Suat Özdemir, Aydili Sanat Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin ve çok sayıda misafir katıldı.



“DEĞERLER GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR”

Kentin tarihi değerlerine sahip çıkarak gelecek nesillere aktaracak programlara öncülük eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Göreve geldiğimizden bu yana kentimizde iz bırakmış, emeği geçmiş ve kıymetli katkıları olan üstatlarımızı, değerlerini, eserlerini ve anılarını yaşamaya ve yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz.



SEVGİLİLER GÜNÜNÜ UNUTMADI

‘İzmit Belediyesi olarak İzmit Unutmaz’ diyerek başladığımız etkinliklerimizle bu kentin ileri gelenlerini unutmamak ve unutturmamak için çabamız devam ediyor. Bugün Sevgililer Günü’nün yanı sıra 14 Şubat Dünya Öykü Günü. Öncelikle herkesin Sevgililer Günü’nü kutluyorum. 14 Şubat Dünya Öykü günü vesilesiyle de bir yarışmamızı duyurmak amacıyla bir araya geldik.



“İZMİT DEĞERLERİNİ KORUMAK ZORUNDA”

Dünya Öykü Günü’nde İzmit Belediyesi olarak şunu çok önemsediğimizin bilinmesini istiyoruz: İzmit sahip olduğu değerleri korumak zorunda. Bu kentin binlerce yıllık tarihi dokusundan kültür ve sanata dair tüm değerli isimlerine kadar her bir değerimize sahip çıkmak zorundayız. Sanata ve edebiyata değer veren İzmit Belediyesi olarak vefatının 40’ıncı yıl dönümünde İzmit’in kültür ve sanat hayatının gelişiminde çok önemli katkıları olan Gazeteci Yazar Naci Girginsoy anısına Aydili Sanat Derneği ile ortaklaşa bir öykü yarışması düzenliyoruz.



ÖDÜL TÖRENİ 26 HAZİRAN’DA

İzmit’te gazetecilik ve yazarlık faaliyetleri yürüten ve bu kentin edebiyat tarihinde hatırı sayılır bir yer edinen Naci Girginsoy’a bir ahde vefa gösterme amacıyla bu yarışmayı düzenliyoruz. Katılım koşullarını açıkladığımız yarışmamızın ödül törenini Naci Girginsoy’un ölüm yıl dönümü olan 26 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.



“ESER KAZANDIRMAYI PLANLIYORUZ”

İnsana, topluma yeni bir bakış ve yorumlar yazmaya yönelenlerin, yazmayı kendine uğraş edinenlerin çalışmalarını desteklemeyi hedefleyerek düzenlediğimiz Naci Girginsoy Öykü Yarışmasıyla dilimizi doğru ve etkin bir biçimde kullanmayı, özellikle de yeni eserler kazandırmayı hedefliyoruz. İlk üçe giren yarışmacılarımızın alacağı nakdi ödülün yanı sıra ilk 15’e giren yarışmacılarımızın öyküleri kitaplaştırılarak edebiyat dünyasına bir eser kazandırmayı da planlıyoruz. Böylelikle edebiyatseverler ile ölümünün 40’ıncı yılında kente iz bırakmış değerimiz olan Naci Girginsoy’a ithafen ölümsüz bir eser de bırakmış olacağız.

“BU YARIŞMAYI ÖNEMSİYORUZ”

Buradan bir kez daha 26 Haziran 1982’de yitirdiğimiz Naci Girginsoy’u saygı ve rahmetle anıyoruz. Çok değerli kızı Sunay Hanım’a bugün bizlerle birlikte olduğu için, katkı sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Aydili Sanat Derneği Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine, mahalle muhtarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu öykü yarışmasını oldukça önemsiyoruz. Edebiyat alanında yapılacak çalışmaları çok önemsiyoruz.



“DESTEKLEMEYE GAYRET EDİYORUZ”

Şuanda bulunduğumuz mekân 600 yıllık. Süleyman Paşa Hamamı ve Şehr-i İzmit bizim işletmeciliğimizle faaliyete geçen bir alan. Yanda bulunan bina da yine mülkiyetimize ait olan restorasyonunu yakın zamanda bitirdiğimiz ve yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz Ruşen Hakkı’nın da anısına ithafen oluşturduğumuz Şiir ve Edebiyat Evimiz. Şiir ve edebiyat alanında yapılacak çalışmaları ve daha fazlasının yapılmasını desteklemeye gayret ediyoruz.



“SON BAŞVURU 2 NİSAN”

Öykü yarışmamız sonucunda seçici kurulumuz Şair ve Yazar Fatma Türk Kuşkaya, Şair ve Yazar Türkiye Pen Yazarlar Derneği İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan, Şair ve Yazar Türkiye PEN Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Aliye, Yazar Öner Yağcı, Yazar Prof. Dr. Emin Sami Arısoy ve Gazeteci, Şair ve Yazar Ruhan Odabaş’tan oluşuyor. Son başvuru tarihimiz 2 Nisan 2022. Yarışma sonuçlarının açıklanması 16 Haziran 2022. Ödül törenimiz de 26 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştireceğiz. Tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.



GİRGİN, “BİRÇOK DEĞERLİ YAZISI VAR”

Naci Girginsoy’un kızı Tüyap Tüm Fuarcılık Proje Grup Başkanı Sunay Girgin , “Öncelikle nazik davetleri için Başkanımız Fatma Hanıma ve Suat Bey nezdinde Aydili Sanat Derneği’ne teşekkür ediyorum. Değerlerin toplum tarafından bilinirliğini sağlamak, onların yaşattığı değerleri anımsatmak çok önemli. Bu tarz yarışmaların edebiyat dünyasına yeni isimler kazandırması konusunda da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Babam Naci Girginsoy birçoğunuzun bildiği gibi 30 yılı aşkın Varlık dergisinde yazdı. Şuana kadar 3 kitabı yayınlandı. Tekrar kitap haline getirmeye çalışacağım birçok değerli yazısı var.



“DERGİ VE GAZETELERDE YAZILARI VAR”

Bu yazıların önemli bir bölümü İzmit’te ön ayak olduğu kendisi gibi değerli edebiyata ve sanata gönül veren, İzmit’in kültür sanat hayatına çok değerli katkıları olan Sayın Avni Öztüre, Cemal Turgay, Metin Yüce gibi isimlerin de arasında bulunduğu arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği etkinliklerin yanı sıra kendisinin İzmit’te kuruluşuna ön ayak olduğu gazete ve dergilerde yayımlanmış yazıları var.



“ONLAR BU ŞEHRE GÖNÜL VERDİLER”

Babam sanayinin bu şehre getirdikleri ve maalesef kaybettirdikleriyle ilgili çok sayıda yazıları yayınladı. Onlar bu şehre gönül verdiler, emek verdiler. Bu yarışmanın o değerleri hatırlatması ve yeni isimlere yol açması konusunda çok güzel sonuç vereceğini düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



ÖZDEMİR, “HİÇBİR ŞEYİN KAYBOLMASINI İSTEMİYORUZ”

Aydili Sanat Derneği Başkanı Suat Özdemir, “Unutmak her şeyin kaybolması demektir. Biz, hiçbir şeyin kaybolmasını istemiyoruz. İzmit Belediyesi değerli Başkanı önderliğinde biz kentin unutulmaması lazım gelenlerini öne çıkarmaya çalışıyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl Ruşen Hakkı Şiir Yarışması yaptık. Bu yıl Naci Girginsoy’u anmak adına öykü yarışması düzenliyoruz. Bunlar devam edecek. Başkanımız kentin değerlerine, tarihine, geleceğine sahip çıkma çabası içerisinde olduğu için kendisini kutluyoruz. Güzel günlerde yeniden buluşmak dileğiyle “ ifadelerini kullandı.