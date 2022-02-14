Yılın ilk 1,5 ayında 20 kamu ihalesi iptal edildi

Türk Lirası’ndaki erime ve enflasyondaki artış, kamudaki hizmet alımlarını da etkiledi. Ekonomik buhrana dönüşen krizin etkilerini sürekli olarak gündeme taşıyan CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, bu kez Kocaeli’de 2021 yılı kasım ayında 30, aralık ayında 27, 2022 yılının ilk 1,5 ayında ise 20 kamu kuruluşu ihalesinin iptal edilmesine dikkat çekti.
“İSTEKLİ YOK, MALİYETİN ÜZERİNDE”
Yıldızlı, “Yaptığımız incelemeler sonucunda Kocaeli’de geçtiğimiz yıl kasım ayında 30, aralık ayında 27, 2022 yılı itibari ile ise 20 ihalenin iptal edildiğini tespit ettik. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde yayınlanan ihale ilanlarının iptal nedenlerinde, ‘İhaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması’, ‘Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması’ açıklamaları yer alıyor. Bu tablo, özel sektörün kamu kuruluşlarına güveninin kalmadığının ve kamu kuruluşlarının vatandaşa hizmet edemez hale geldiğinin göstergesidir. Son olarak Kartepe Teleferik projesinin ihalesi de iptal edilen ihaleler kervanına katıldı. Kamudaki hizmet üretiminin bile durma noktasına geldiği bu dönemde erken seçim kaçınılmaz hale gelmiştir” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.