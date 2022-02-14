İzmit Belediyesi 7 farklı branşta öğretmen istihdam edecek

İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 Ay 29 Gün) istihdam edilmek üzere, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Türkçe branşlarında öğretmen işe alacak.

BAŞVURULAR 9 – 18 ŞUBAT ARASINDA

İzmit Belediyesi tarafından iş ilanına dair yapılan açıklamada, “Kurumumuz bünyesinde görev alabilecek, aşağıdaki niteliklere sahip “Gülümseyen” ve “İzmit’i çok seven” çalışma arkadaşları arıyoruz. Personel alımı için müracaatlar 09.02.2022 – 18.02.2022 tarihleri arasında kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak yapılacak olup, tüm kriterlerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

MÜRACAAT KOŞULLARI

•T.C. vatandaşı olmak,

•Üniversitelerin Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Türkçe branşlarındaki alanlardan öğretmenlik yapılabilecek bölümlerinden mezun olmak,

•Pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak,

•Etüt merkezinde esnek çalışma saatlerine uyumlu olabilecek,

•Takım çalışmasına yatkın, titiz, çalışkan, sorumluluk sahibi,

•İnsan ilişkileri güçlü, iletişimi kuvvetli ve sonuç odaklı,

•Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip,

•Alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,

•Erkek adaylar için askerlik görevi tamamlanmış olmak,

•Adli Sicil Kaydı bulunmamak,

•İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak öncelikli tercih sebebidir,

•Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi, kronik rahatsızlığı bulunmamak.

BAŞVURUDA EKLENECEK BELGELER

•Diploma veya mezuniyet belgesi,

•İkametgâh,

•Formasyon sertifikası,

•İş Tecrübelerini içeren fotoğraflı özgeçmiş.

ÖNEMLİ BİLGİ

•Başvurular bilgisayar üzerinden kariyer.izmit.bel.tr adresine yapılacak olup yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir.

•Başvuruda istenilen bilgi ve belgeleri eksik yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

NOT: İstihdam Birimi iletişim: 0262 318 00 00 ( Dahili: 1438 / 1439 / 1440 / 1441 )