Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: 1000 TL'lik fatura geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki katıldığı bir programda Melih Altınok'un sorularını yanıtladı. Özhaseki'nin açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise doğal gaz faturalarıyla ilgili bölüm oldu. "Doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor" diyen Özhaseki, "Doğal gaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık" ifadelerini kullandı.
"DOĞAL GAZDA EN UCUZ ÜLKEYİZ"
Faturalara toplam maliyetin yazılmasını isteyen Özhaseki, Avrupa'da en ucuz doğal gazın Türkiye'de olduğunu savunarak, "Doğal gazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu" dedi.
FATURALARIN YARISINI DEVLET ÖDÜYOR
2022 sonunda enflasyonun tek haneye düşeceğini belirten Özhaseki, "Elektrik ve doğalgaz faturasının yarısını devlet ödüyor" şeklinde konuştu.
AKP'NİN OY ORANINI VERDİ
Özhaseki konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anki oyumuz yüzde 37 civarında. Ama gelecekte atacağımız adımlarla kararsızlardan gelecek destekle yüzde 40'ların üstüne çıkacağız." tahmininde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.