TEB ödül aldı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), uluslararası alanda saygın yayın kuruluşlarından Global Finance tarafından gerçekleştirilen Dünyanın En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankaları değerlendirmesinde “Türkiye’nin En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankası” seçildi. TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan, TEB olarak Global Finance gibi uluslararası alanda takip edilen saygın bir yayın tarafından “Türkiye’nin En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankası” ödülüne layık görülmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.