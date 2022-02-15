6 il başkanı yeniden bir araya gelecek

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 12 Şubat Cumartesi günü ilk kez bir çalışma yemeğinde bir araya geldi. 6 muhalefet liderinin buluşmasının ardından yapılan ortak açıklamada, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçmenin "ortak ve öncelikli hedef" olduğu belirtildi ve üzerinde uzlaşmaya varılan yeni sistemle ilgili mutabakat metninin 28 Şubat'ta yapılacak ortak açıklamayla kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.

DAHA ÖNCE TOPLANDILAR

5 saatten uzun süren toplantıda önemli meseleler görüşüldü. Kocaeli’de de 13 Ekim 2021 tarihinde Muhalefet Partileri İl Başkanları bir araya gelerek parlamenter sistem ve yeni anayasa ile ilgili fikir alışverişinde bulunmuşlardı. Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç ise Ankara’da olduğu için toplantıya katılamamıştı. Genel Başkanların buluşması sonrası İl Başkanları buluşmayı gazetemize değerlendirdi.

“AYNI MASA BURADA DA KURULACAKTIR”

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, “6 partinin bir araya gelerek aynı karede yer alması çok kıymetli bir durum. Her renkten insanı temsil eden Türkiye mozaiği oldu. O masada ortak taleplerin sesi ortaya çıktı. Türkiye’nin ihtiyacı olan bir şey bu. O masada önceki dönem başbakanı, bakanı, milli görüşçüler, sosyal demokratlar yani herkes temsil edildi. Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı. Aynı masa burada da kurulacaktır” ifadelerini kullandı.

“ÖNGÖRÜSÜZ BİR YÖNETİM ŞEKLİ OLUŞTU”

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Bunu arkadaşlarımızla konuştuk bir araya gelmek için erken. Bir şeyler otursun. Orada yürürse tabanda da yürür. Genel merkezin talimatını bekliyoruz. Türkiye sıkıntılı bir dönemde, bu dönemde böyle bir birliktelik sağlanması olağan üstü. Türkiye’nin demokratikleşmesi anlamında çok iyi yansımalarının olacağını biliyorum. Geç bile kalınmış durumdayız. AKP kendini başarılı görüyor ama durum ortada. Gönül isterdi ki daha iyi yönetilsin. Ticaret, iş yapıyoruz ve herkeste kaygı aynı, mutfakta yangın var. Faturalar öyle. Akaryakıt istasyonları aynı. 5 bin istasyonun kapanacağı söyleniyor. Öngörüsüz bir yönetim şekli oluştu” dedi.

“ÖNCE VATAN VE MİLLET DİYEREK BULUŞTULAR”

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, “6 genel başkanın bir araya gelmesi uzun süredir üzerinde çalışılan yeni anayasa ve parlamenter sisteme geçiş kapsamında ve diğer detaylar ile ilgili yapılan çalışmalara son halinin verilmesi ile ilgiliydi. Aydınlık yarınlar için ülkemizde sıcak rüzgarların esmesini sağlayan bir buluşma oldu. Buluşmada farklı görüşteki partilerin bütün farklılıklarını bir kenara bırakarak önce vatan ve millet diyerek bir araya gelmesi önemli bir olaydı. Bu anlamda bizler de il başkanları ile üzerimize düşen sorumlulukları yapmaya hazırız. Daha önce il başkanlarımız düzeyinde bir buluşma gerçekleştirdi. Yakın zamanda bir kez daha bir araya geleceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“DEVAMI GELİR İNŞALLAH”

Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, “Kocaeli genelinde il başkanları olarak bir kere toplandık. Tekrarı gelecek yakında. İlk toplantıda bir kez daha buluşmak için konuşuldu. Genel başkan düzeyinde de seçime kadar ve seçim sonrası nasıl çalışmalar yapılabilir bunları görüştük. Biz şu an için ittifakta yokuz. Sonrasında olursak ileriye dönük sürdürülebilir bir birliktelik olması çabası var. Tabi ittifakta olur muyuz olmaz mıyız ilerideki günlerde yapılacak görüşmelerde netlik kazanacaktır. Bu tarz toplantılar geç kalınmış toplantılar. Halkın bu tür görüşmelere ve liderlerin bir arada fotoğraf vermesine ihtiyacı vardı. Halkımız için iyi oldu. Bundan sonra da devamı gelir inşallah” ifadelerini kullandı.

“BİZİ HEYECANLANDIRAN BİR BULUŞMA”

DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, “Genel merkezdeki başkanların yaptığı toplantı önemli bir toplantı. Türkiye’nin özlediği bir kareydi. Demokrasi açısından bizi oldukça ümitlendirdi. Türkiye’nin her zaman bu anlamda siyasi partilerin bir araya gelmesi lazım. Bizi bu anlamda heyecanlandırdı. Görüşmenin amacı güçlendirilmiş parlamenter sistem. İttifak için bir şey söylemek erken. Genel merkez düzeyinde böyle bir açıklama yapılmadı. Kocaeli özelinde her zaman arkadaşlarımız ile temas halindeyiz. Genel merkez düzeyinde yapılmış bir buluşma il düzeyinde muhakkak olacaktır” dedi.

“CUMHURBAŞKANI ÖZELİNDE BİR BULUŞMA DEĞİLDİ”

Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Türkiye’nin geleceği için bir umut fotoğrafı verdiler. Amaç sadece bir kişiye karşıtlık değil. Cumhurbaşkanı özelinde bir buluşma olarak düşünmek doğru değil. Amaç sorun teşkil eden mekanizmalar. Bu mekanizmada tek bir kişinin iki dudağı arasında olan bir yönetim mekanizması var. Başkanlık sistemi Türkiye yönetimi için bir sorun oluşturmakta. Bu soruna karşı güçlendirilmiş parlamenter sistemi tekrar inşa etmek adına 6 partinin genel başkanı bir araya geldi. Yerelde bizler de muhakkak bir araya geleceğiz. Gelmemek için bir sorun yok” dedi.