Kocaeli’de 112 hekimin özel muayenehanesi var

2010 yılında Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda tam gün yasası olarak bilinen yasanın bazı maddelerini iptal etmiş ve böylece kamuda çalışan hekimlerin muayenehanelerini kapatmaları ya da kamudan ayrılarak özel muayenehane açmaları zorunlu kılınmıştı. Bu karar sonrası pek çok hekim, muayenehanelerini kapatarak kamudaki görevlerine devam etmişti.
112 MUAYENEHANE OLDU
Uzman bir hekimin çıplak maaşı 9-10 bin TL arasında değişiyor. Döner sermayeden aldıkları yüzde ise şu sıralar en dipten ödeniyor. Fabrikada çalışan bir işçiden daha az maaş alan hekimler şimdi de kamudaki görevinden ayrılarak kendi muayenehanesini kuruyor. Sadece son bir yılda 27 hekim görevinden ayrılarak muayenehane kurdu. Bir o kadar da başvuru bulunuyor. Kocaeli’de toplamda 112 hekimin kendisine ait muayenehanesi bulunuyor.
HEKİMLER KAÇIYOR
Maaşların düşüklüğüne ve çalışma şartlarının ağırlığına dayanamayan hekimler kamu hastanelerinden istifa ederek ya da emekliye ayrılarak ya kendi muayenehanesini kuruyor ya da özel hastanelerde işbaşı yapıyor. Kamudan ayrılan hekim sayısı her geçen gün artarak devam ediyor. Mesleğinde kendini ispatlamış hekimlerin bir kısmı da yurt dışına çıkıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.