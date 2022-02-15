Kocaeli’de 112 hekimin özel muayenehanesi var

2010 yılında Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda tam gün yasası olarak bilinen yasanın bazı maddelerini iptal etmiş ve böylece kamuda çalışan hekimlerin muayenehanelerini kapatmaları ya da kamudan ayrılarak özel muayenehane açmaları zorunlu kılınmıştı. Bu karar sonrası pek çok hekim, muayenehanelerini kapatarak kamudaki görevlerine devam etmişti.

112 MUAYENEHANE OLDU

Uzman bir hekimin çıplak maaşı 9-10 bin TL arasında değişiyor. Döner sermayeden aldıkları yüzde ise şu sıralar en dipten ödeniyor. Fabrikada çalışan bir işçiden daha az maaş alan hekimler şimdi de kamudaki görevinden ayrılarak kendi muayenehanesini kuruyor. Sadece son bir yılda 27 hekim görevinden ayrılarak muayenehane kurdu. Bir o kadar da başvuru bulunuyor. Kocaeli’de toplamda 112 hekimin kendisine ait muayenehanesi bulunuyor.

HEKİMLER KAÇIYOR

Maaşların düşüklüğüne ve çalışma şartlarının ağırlığına dayanamayan hekimler kamu hastanelerinden istifa ederek ya da emekliye ayrılarak ya kendi muayenehanesini kuruyor ya da özel hastanelerde işbaşı yapıyor. Kamudan ayrılan hekim sayısı her geçen gün artarak devam ediyor. Mesleğinde kendini ispatlamış hekimlerin bir kısmı da yurt dışına çıkıyor.