15 Şub 2022 - 15:54- Gündem G: 15 Şub 2022 - 15:56

AKP’li Yaman’dan Tipioğlu’na ziyaret

AKP Kocaeli Milletvekili ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nu makamında ziyaret etti
AKP’li Yaman’dan Tipioğlu’na ziyaret mask

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, göreve geldiği günden bu yana Kocaeli’de sağladığı disiplin ve emniyet teşkilatının gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonrası huzur ve güvenliğin artmasına öncülük eden İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nu makamında ziyaret ederek tebriklerini iletti ve istişarelerde bulundu.

“CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM”

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Milletvekili Yaman, “Kocaeli'mizde göreve geldiği andan itibaren ortaya koyduğu başarılı çalışmalarla her kesimin takdirini kazanan İl Emniyet Müdürümüz Veysel Tipioğlu'nu ziyaret ettik. Başta Sayın Müdürümüz olmak üzere emniyet teşkilatımızın kıymetli mensuplarını, özveri ve gayretlerinden dolayı canı gönülden kutluyorum” dedi. Yaman’ın nazik ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren İl Emniyet Müdürü Tipioğlu ise, Türk Polis Teşkilatı olarak halkın güven ve huzuru için her daim görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirtti. 

15 Şub 2022 - 15:54 - Gündem

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