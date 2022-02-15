“Devlet, makul olanı tercih etmediği anda zulmü tercih eder”

Saadet Partisi Gebze İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı, İlçe Başkanı Mustafa Türel’in başkanlığında ilçe binasında gerçekleştirildi. Toplantıda Türel, kent ve ülke gündemini değerlendirdi. Türel, “Yaşadığımız ‘ekonomik krizin acı meyvelerini her gün yüzümüz ekşiyerek’ yiyoruz. Şimdilerde halkımızın tepkisi nedeniyle ‘iyileştirme’ yapacaklarını ifade etseler de; %100'leri aşan zam kararlarını Sn. Erdoğan, o günlerde ‘gayet makul’ olarak değerlendirmişti. Neye göre makul, biz anlamakta güçlük çekiyoruz. Devlet makul olmayanı tercih ettiği anda zulmü tercih etmiş olur. Bugün buradan bir kez daha hem şirketlere hem de iktidara bir çağrıda bulunuyoruz: Bıçak, kemiği dahi geçmiştir. Zamlar ve faturalar katlanabilme eşiğini çok ama çok aşmıştır. Ne derlerse desinler; insanca yaşamı, onurlu bir yaşamı savunacağız. Evlatlarımızın ve gençlerimizin okula aç ve mutsuz gitmesine sebep olan bu düzene son vereceğiz” dedi. Birol