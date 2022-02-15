Saadet Partisi Gebze İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı, İlçe Başkanı Mustafa Türel’in başkanlığında ilçe binasında gerçekleştirildi. Toplantıda Türel, kent ve ülke gündemini değerlendirdi. Türel, “Yaşadığımız ‘ekonomik krizin acı meyvelerini her gün yüzümüz ekşiyerek’ yiyoruz. Şimdilerde halkımızın tepkisi nedeniyle ‘iyileştirme’ yapacaklarını ifade etseler de; %100'leri aşan zam kararlarını Sn. Erdoğan, o günlerde ‘gayet makul’ olarak değerlendirmişti. Neye göre makul, biz anlamakta güçlük çekiyoruz. Devlet makul olmayanı tercih ettiği anda zulmü tercih etmiş olur. Bugün buradan bir kez daha hem şirketlere hem de iktidara bir çağrıda bulunuyoruz: Bıçak, kemiği dahi geçmiştir. Zamlar ve faturalar katlanabilme eşiğini çok ama çok aşmıştır. Ne derlerse desinler; insanca yaşamı, onurlu bir yaşamı savunacağız. Evlatlarımızın ve gençlerimizin okula aç ve mutsuz gitmesine sebep olan bu düzene son vereceğiz” dedi. Birol
15 Şub 2022 - 15:55- Siyaset Güncelleme: 15 Şub 2022 - 15:56
“Devlet, makul olanı tercih etmediği anda zulmü tercih eder”
SP Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, “Devlet makul olmayanı tercih ettiği anda zulmü tercih etmiş olur. İktidara çağrıda bulunuyoruz: Bıçak, kemiği dahi geçmiştir” dedi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.