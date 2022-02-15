AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, önceki gün Gebze’deydi. Gebze İlçe Başkanlığı’nın hazırladığı program kapsamında sanayiciden esnafa, sivil toplum kuruluşlarından işletmelere yine dolu dolu bir gün geçiren Ellibeş’in gündeminde ekonomik gelişmeler vardı. Muhalefete de mesajlar gönderen Ellibeş’in temasları Bilişim Vadisi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez, Hasan Büyükdede ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın katılımı ile MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Serkan Beyaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Türkiye İstişare Toplantısı’yla başladı. Ardından Hayrat İnsani Yardım Derneği’nin hayırsever vatandaşlardan topladığı tırlar dolusu bağışın İdlib’e uğurlandığı törene de katıldı.

ZİYARETLERDE BULUNDU

Gebze, Darıca, Çayırova derneklerinin ortaklaşa düzenlediği Trabzon Tanıtım Günleri’ne de katılan Ellibeş daha sonra Gebze Taşköprülüler Derneği’ne konuk olduk. Burada Dernek Başkanı Ali Osman Kılcal ve yönetimi tarafından yakın ilgiyle karşılanan Ellibeş, Taşköprülülerin şehrimizin gelenek ve değerlerini korumak için gösterdiği çabayı takdirle takip ettiklerini belirtti. Ellibeş, programında taziye ziyaretlerini de ihmal etmedi. Kısa süre önce yakınlarını kaybeden teşkilat üyelerine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

YARDIMLAR YAPILIYOR

Enerjide dışa bağımlılığa bağlı olarak yaşanan artışların herkesi etkilediğine dikkat çeken Ellibeş, “Dünyada ciddi bir enerji sıkıntısı yaşanıyor. Bunun başlıca nedeni özellikle elektrik üretiminin yüzde 60’ını sağlayan petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtlardaki artışlardır. Geçen yıldan itibaren kömür fiyatlarında 5, doğal gaz fiyatlarında ise 10 kat artış yaşanmıştır. Türkiye, doğal gazın yüzde 99’unu, petrolün ise yüzde 92’sini ithal ediyor. Buna rağmen hayatın her alanında hissedilen fiyat artışları altında vatandaşımızı ezdirmemek için her türlü destek ve yardımlar hızlıca hayata geçiriliyor” dedi.