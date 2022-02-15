Gölcük’te Karakaya başkan oldu

Mehmet Akif Alponat’ın başkanlık görevini tamamladığı Gölcük Kültür Dernekleri Platformu’nda yeni başkan belli oldu. Platform üyelerinin oybirliği ile yeni Başkan Gölcük Yörük Türkmenler Derneği Başkanı Hüseyin Karakaya oldu. Geçtiğimiz gün bir araya gelen platform üyeleri yeni başkanlarını kamuoyuna duyurdular.
YENİ BİR DÖNEM
Kültür Dernekleri Platformu’na yeni dönem başkanı olarak seçilen Hüseyin Karakaya, “Yeni dönemde yönetimim ile Allah’ın izniyle güzel işlere imza atacağız. Arkadaşlarımın gözlerindeki heyecan beni çok mutlu etti. Beni Platform başkanlığına layık gören, görevimi tevdi eden tüm platform üyesi dostlarıma sonsuz teşekkür ediyor, hep birlikte Kültür Dernekleri Platformumuzu güzel yerlere taşıyacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.
KARAKAYA’NIN YÖNETİMİ
Hüseyin KARAKAYA (Başkan)
Mehmet Akif ALPONAT
Kurtça KAYGISIZ
Erhan EREN
Ali AYHAN
Mehmet GÜLGÜR
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.