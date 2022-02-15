Gölcük’te Karakaya başkan oldu

Mehmet Akif Alponat’ın başkanlık görevini tamamladığı Gölcük Kültür Dernekleri Platformu’nda yeni başkan belli oldu. Platform üyelerinin oybirliği ile yeni Başkan Gölcük Yörük Türkmenler Derneği Başkanı Hüseyin Karakaya oldu. Geçtiğimiz gün bir araya gelen platform üyeleri yeni başkanlarını kamuoyuna duyurdular.

YENİ BİR DÖNEM

Kültür Dernekleri Platformu’na yeni dönem başkanı olarak seçilen Hüseyin Karakaya, “Yeni dönemde yönetimim ile Allah’ın izniyle güzel işlere imza atacağız. Arkadaşlarımın gözlerindeki heyecan beni çok mutlu etti. Beni Platform başkanlığına layık gören, görevimi tevdi eden tüm platform üyesi dostlarıma sonsuz teşekkür ediyor, hep birlikte Kültür Dernekleri Platformumuzu güzel yerlere taşıyacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

KARAKAYA’NIN YÖNETİMİ

Hüseyin KARAKAYA (Başkan)

Mehmet Akif ALPONAT

Kurtça KAYGISIZ

Erhan EREN

Ali AYHAN

Mehmet GÜLGÜR