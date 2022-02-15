15 Şub 2022 - 15:57- Gündem G: 15 Şub 2022 - 15:58

Öztürk Derince’de seminer verecek
Öztürk Derince’de seminer verecek mask

Kültürel organizasyonlar kapsamında konferanslar ve seminerlerin yoğun bir şekilde devam ettiği Derince’de etkinlikler sürüyor. Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programlar kapsamında bu kez alanında uzman isimlerden İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, ilçe halkı ile buluşacak. Yenikent Kültür Merkezi’nde  (Kapalı Pazar üstü) gerçekleşecek olan seminerde Prof. Dr. Öztürk, 'Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü' konusunda katılımcılara önemli bilgiler verecek. Tüm ilçe halkının davetli olduğu sağlık semineri 18 Şubat Cuma günü saat 20:00’de gerçekleşecek.
# sağlık

15 Şub 2022 - 15:57 - Gündem

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