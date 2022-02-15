Fırıncılar Odası’nda Ali Sarı güven tazeledi

Kocaeli Fırıncılar Odası’nın 9’uncu Olağan Genel Kurul’u dün gerçekleştirildi. İzmit Kadıköy Mahallesi’nde bulunan KESOB Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda mevcut başkan Ali Sarı, dördüncü dönemi için aday oldu. Tek adaylı gerçekleşen kongre sonucunda Sarı, oda üyelerinin oyları sonucunda tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

GENİŞ KATILIM

Yaklaşık 200 üyenin bulunduğu Kocaeli Fırıncılar Odası’nın Olağan Genel Kurul’una Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ülhan Aydın, Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Fırıncılar Odası Federasyon Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı ve Kocaeli’deki esnaf odalarının başkanları ve oda üyeleri katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığını Halil İbrahim Balcı, Divan Başkan Vekilliğini Bayram Kütük, Divan Üyeliklerini ise Erdoğan Göçer, Hüseyin Kaya, Gazi Asma gerçekleştirdi. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

HİZMETİ İNSAN İÇİN YAPIYORUZ

Kongrede ilk olarak konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün; “Sevgi böyle bir şey. Biz sevgiye dayanarak buraya geldik. Önce insanı seveceğiz. Sevildiğimiz, sevdiğimiz için kongenize katıldı. Hizmeti insan için yapıyoruz. Dağa, taşa, toprağa yapmıyoruz. Ali Sarı kardeşime bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı ve bundan sonraki yapacağı hizmetler için teşekkür ediyorum. Bugün yaşanan fiyat artışları sadece ülkemizde değil dünya da uygulanıyor. Bu günleri yine istişare ile atlatacağız. Ülke bizim. Bizi terör ile bölemeyenler dolar ile bölmeye çalışıyor. Kongreniz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

AŞKLA GÖREVE DEVAM EDECEĞİZ

Aygün’ün ardından konuşan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı; “Mensubu olduğumuz Kocaeli Fırıncılar Odası’nın 8 sene yöneticiliğini 12 sene de başkanlığını yaptım. Geçmiş senelerin tecrübesi ve ilk günkü aşkla yine bu görevi devam ettirmek talebindeyim. Attığımız her adım, yaptığımız her işte sizin lehinize olan yerlerde olacağız. Bu nezih mekana belki de ilk kez geliyorsunuz. 4 bin metrekarelik bu alanı bizlere tahsis eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Katılımınız için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ali Sarı’nın Yönetimi

Ali Sarı

Levent Saroğlu

Ahmet Güntepe

Hüsnü Özcan

Hakan Yıldız

Mahpus Okan

Denetim Kurulu Asil

Oğuzhan Koç

Ergün Köse

Emre Kuşçu