15 Şub 2022 - 16:29- Gündem G: 15 Şub 2022 - 16:32

3 çocuk babası koronaya yenildi
3 çocuk babası koronaya yenildi mask

İzmit Malta Mahallesi Özgürlük Caddesi üzerinde ikamet eden emekli memur, 3 çocuk babası Rasim Erol Zeren (88) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Kent Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.

 

 
# çocuk

15 Şub 2022 - 16:29 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Tuzsuz - Aşılarımızı tamamlayalım. Okullu torunları dedelerden uzak tutalım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 19:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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