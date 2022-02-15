Kocaeli’de PKK operasyonu 10 gözaltı

Alınan bilgiye göre PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve legal/illegal yollardan ülkemize giriş yaptıkları anlaşılan 6 yabancı uyruklu şahıs ve PKK/KCK Terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.