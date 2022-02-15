Alınan bilgiye göre PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve legal/illegal yollardan ülkemize giriş yaptıkları anlaşılan 6 yabancı uyruklu şahıs ve PKK/KCK Terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.
15 Şub 2022 - 19:17- Asayiş Güncelleme: 15 Şub 2022 - 19:19
Kocaeli’de PKK operasyonu 10 gözaltı
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve legal/illegal yollardan ülkemize giriş yaptıkları anlaşılan 6 yabancı uyruklu şahıs ve PKK/KCK Terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli olmak üzere 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.