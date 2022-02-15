15 Şub 2022 - 19:17- Asayiş G: 15 Şub 2022 - 19:19

Kocaeli’de PKK operasyonu 10 gözaltı

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve legal/illegal yollardan ülkemize giriş yaptıkları anlaşılan 6 yabancı uyruklu şahıs ve PKK/KCK Terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli olmak üzere 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli’de PKK operasyonu 10 gözaltı mask

Alınan bilgiye göre PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve legal/illegal yollardan ülkemize giriş yaptıkları anlaşılan 6 yabancı uyruklu şahıs ve PKK/KCK Terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.
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15 Şub 2022 - 19:17 Kocaeli- Asayiş

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