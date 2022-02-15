Jandarmadan tütün ve uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 14 Şubat 2022 tarihinde İzmit’te bulunan bir şahsın iş yeri ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet elektrikli, havalı ve tam otomatik sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 800 adet dolu makaron, 27 bin 800 adet boş makaron, 110 kilogram kıyılmış tütün ve 7 gram kubar esrar ele geçirildi.