15 Şub 2022 - 19:18- Asayiş G: 15 Şub 2022 - 19:20

Jandarmadan tütün ve uyuşturucu operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmit’te bulunan bir iş yeri ve araçta yapılan aramalarda çok sayıda tütün, tütün mamulleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Jandarmadan tütün ve uyuşturucu operasyonu mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 14 Şubat 2022 tarihinde İzmit’te bulunan bir şahsın iş yeri ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet elektrikli, havalı ve tam otomatik sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 800 adet dolu makaron, 27 bin 800 adet boş makaron, 110 kilogram kıyılmış tütün ve 7 gram kubar esrar ele geçirildi.

15 Şub 2022 - 19:18 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.570.170 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çaldığı telefonla polise yakalandı mask
Çaldığı telefonla polise yakalandı
Aranan hükümlü polise yakalandı mask
Aranan hükümlü polise yakalandı
Jandarmadan tütün ve uyuşturucu operasyonu mask
Jandarmadan tütün ve uyuşturucu operasyonu
Haftalık uyuşturucu raporu: 70 operasyonda 20 kişi tutuklandı mask
Haftalık uyuşturucu raporu: 70 operasyonda 20 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı mask
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Kamyon ile kamyonet çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı mask
Kamyon ile kamyonet çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL