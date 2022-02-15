Başkan Hürriyet, Adalet-Sen Kocaeli Şubesini ağırladı

Kocaeli’de yeni kurulan Adalet-Sen Kocaeli Şubesi, ilk kongre heyecanını 5 Şubat’ta Kocaeli Adliyesi’nde yaşarken 10 sendika üyesinin yarıştığı kongrede Ömer Demir şubenin ilk başkanı seçildi. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de Başkan Ömer Demir ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.
BAŞARI TEMENNİSİNDE BULUNDU
Başkan Hürriyet, yeni kurulan sendikanın Kocaeli’ye hayırlı olmasını dilerken, şubenin ilk başkanı Ömer Demir ve yönetimine başarılı bir dönem geçirmeleri temennisinde bulundu. Yargı çalışanlarının sesi olmak adına özveriyle çalışacaklarını belirten Ömer Demir de misafirperverliğinden ötürü yönetim kurulu adına Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.