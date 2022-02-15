15 Şub 2022 - 19:19- Gündem G: 15 Şub 2022 - 19:21

Başkan Hürriyet, Adalet-Sen Kocaeli Şubesini ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kentimizde yeni kurulan Adalet Çalışanları Sendikası (Adalet-Sen) Kocaeli Şubesinin ilk başkanı Ömer Demir ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı
Başkan Hürriyet, Adalet-Sen Kocaeli Şubesini ağırladı mask

Kocaeli’de yeni kurulan Adalet-Sen Kocaeli Şubesi, ilk kongre heyecanını 5 Şubat’ta Kocaeli Adliyesi’nde yaşarken 10 sendika üyesinin yarıştığı kongrede Ömer Demir şubenin ilk başkanı seçildi. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de Başkan Ömer Demir ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

BAŞARI TEMENNİSİNDE BULUNDU

Başkan Hürriyet, yeni kurulan sendikanın Kocaeli’ye hayırlı olmasını dilerken, şubenin ilk başkanı Ömer Demir ve yönetimine başarılı bir dönem geçirmeleri temennisinde bulundu. Yargı çalışanlarının sesi olmak adına özveriyle çalışacaklarını belirten Ömer Demir de misafirperverliğinden ötürü yönetim kurulu adına Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

15 Şub 2022 - 19:19 - Gündem

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