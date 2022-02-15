Başkan Hürriyet, Adalet-Sen Kocaeli Şubesini ağırladı

Kocaeli’de yeni kurulan Adalet-Sen Kocaeli Şubesi, ilk kongre heyecanını 5 Şubat’ta Kocaeli Adliyesi’nde yaşarken 10 sendika üyesinin yarıştığı kongrede Ömer Demir şubenin ilk başkanı seçildi. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de Başkan Ömer Demir ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

BAŞARI TEMENNİSİNDE BULUNDU

Başkan Hürriyet, yeni kurulan sendikanın Kocaeli’ye hayırlı olmasını dilerken, şubenin ilk başkanı Ömer Demir ve yönetimine başarılı bir dönem geçirmeleri temennisinde bulundu. Yargı çalışanlarının sesi olmak adına özveriyle çalışacaklarını belirten Ömer Demir de misafirperverliğinden ötürü yönetim kurulu adına Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.