Köse: “İntiharlar iki katı arttı”

Kalabalık grup adına açıklama yapan DİSK Emekli-Sen Derince Şube Başkanı Behçet Köse, “2021 Aralık ayında son 20 yılın zirvesine çıkan enflasyon ve 2022 başında elektrik ve doğalgaza yapılan fahiş zamlar, hem 2021 yılında yapılan ücret ve maaş zamlarını hem de 12 Ocak 2022 de imzalanan metal TİS'inin ilk 6 aylık ücret zammını alıp götürdü. Dolayısıyla her yerde tartışılan, konuşulan enerjiye ve başlıca tüketim malzemelerine gelen fahiş zamlar olmaktadır. Yapılan zamlara karşı çıkan sesleri duymak zorunda kalan Erdoğan, ‘Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenlenme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz’ diye müjdelese de bu durum fatura başına sadece 35, 40 TL'lik bir indirime denk gelmektedir” dedi.

İNTİHAR SAYILARI İKİYE KATLANDI

Köse, “2021 yılının son 6 ayında 1 milyon 655 bin 226 abonenin elektrik ve doğalgazı borcunu ödeyemediği için kesildi. Her ay ortalama 185 bin konutun elektriği, 80 bin konutun da doğalgazı borcundan dolayı kesiliyor. Kişi başına düşen yıllık milli gelir sıralamasında ilk sırada olan Kocaeli ise artan zamlar ve yoksulluk ile birlikte işsizliğin her geçen gün arttığı bir kent olmakta. Geçim sıkıntısına bağlı olan intihar sayılarında ise geçtiğimiz yıla göre iki kat bir artış gerçekleşmektedir. Yaşadığımız yoksulluğa karşılık ülkeyi yöneten sermayeyi iktidarları her krizin yükünü halkın sırtına yıkmaya çalışmaktadır. Fakat artan enflasyona karşılık gün geçtikçe yoksullaşan işçi ve emekçiler bu gidişatı kabul etmemekte ısrarcı. Bizler zamlara hayır platformu olarak halkımızı zamlara ve hayat pahalılığına karşı birleşme çağrısı yapıyoruz” şeklinde konuştu.