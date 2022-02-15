15 Şub 2022 - 19:23- Asayiş G: 15 Şub 2022 - 19:25

Aranan hükümlü polise yakalandı

Kocaeli’de daha önce işlediği hırsızlık ve hakaret suçlarından 8 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Aranan hükümlü polise yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işlediği hırsızlık ve hakaret suçlarından 8 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan E.Ç. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 Şub 2022 - 19:23 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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