15 Şub 2022 - 19:23- Asayiş

Aranan hükümlü polise yakalandı

Kocaeli’de daha önce işlediği hırsızlık ve hakaret suçlarından 8 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.