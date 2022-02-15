Antalya’da şampiyon Jacob Hindsgaul!

Antalya Bisiklet Turu’nun son etabında Genel Ferdi Klasman liderliğini koruyarak 2022 şampiyonu olan Uno-X takımından Jacob Hindsgaul büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti. Bir gün önce tırmanış etabında gösterdiği müthiş performansla kendisini birinciliğe taşıyan Hindsgaul “İnanması bile zor” dedi.
TAKIM ARKADAŞLARIM SAYESİNDE
Hindsgaul elde ettiği başarı ile ilgili şu şekilde konuştu: Benim için ilk oldu ama umarım son olmaz. Yarış sert başladı. Kaçışa girmek için birçok takım çalıştı. Takımım rakiplerimizi çok iyi kontrol etti. Üç kişi ile birlikte iyi iş çıkardık. Son bölümde ön tarafa yakın kalmayı sağlamak lazımdı, onu da yaptık. Arkadaşlarım beni önde tutmak için çok çalıştılar. Zamana karşı yarışlar Danimarka’da çok önemlidir. Bu konu ile ilgili bir yeteneğim var. Hem yokuşta hem zamana karşıda iyiyim. Çok sert yokuşlar benim için zor olabilir ama onu da başarabilirim. Gün sonunda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.