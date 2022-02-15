15 Şub 2022 - 19:25- Gündem G: 15 Şub 2022 - 19:27

102 Kadın 102 Bakış projesini hayata geçiriyor

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınların kent yönetiminde daha fazla söz sahibi olması adına “102 Kadın 102 Bakış” projesini hayata geçiriyor
102 Kadın 102 Bakış projesini hayata geçiriyor mask

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınların kent yönetiminde daha fazla söz sahibi olması, kentsel sorunların kadın gözüyle tespit edilmesi ve tespit edilen sorunlara ortak akılla çözüm bularak birlikte hareket edilmesi adına “102 Kadın 102 Bakış” projesi için ilk toplantısını gerçekleştirdi. İzmit’in mahallelerinden birer kadın üyenin bulunduğu toplantıya Kadın Meclisi Başkanı Aslı Devrim, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri Özlem Durmuş Şenyüz, Gizem Tüzer ve Hülya Cevahir Emir katıldı. 

“KADIN GÖZÜYLE İZMİT”

Kadın Meclisi Başkanı Aslı Devrim, faaliyet sunumunun ardından projenin amacı ve çalışma prensibiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi. Proje toplantısına sonradan katılan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, projeyi önemsediklerini ifade ederek, “Kentlilik bilinciyle yaşadığımız her sokağın, mahallenin kente yakışır bir görünümde olması için kadın gözüyle İzmit diyerek yola çıktık. Amacımız İzmitli kadınların kent yönetiminde daha fazla söz sahibi olması. Umuyorum ki birlikte ses getirecek projelere imza atacağız” dedi.
# Kadın, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol

15 Şub 2022 - 19:25 - Gündem

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