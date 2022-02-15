Alınan bilgiye göre Kartepe’de bulunan bir market içerisinde cep telefonu çalan T.K. isimli kişi olaydan bir süre sonra çaldığı cep telefonu ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15 Şub 2022 - 19:26- Asayiş Güncelleme: 15 Şub 2022 - 19:28
Çaldığı telefonla polise yakalandı
Çaldığı telefonla polise yakalandıKartpe’de bulunan bir marketten cep telefonu çaldığı öne sürülen kişi, çaldığı telefonla polise yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.