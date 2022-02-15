Çaldığı telefonla polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kartepe’de bulunan bir market içerisinde cep telefonu çalan T.K. isimli kişi olaydan bir süre sonra çaldığı cep telefonu ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.