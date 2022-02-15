15 Şub 2022 - 19:28- Spor G: 15 Şub 2022 - 19:29

Karateciler durmuyor!
Karateciler durmuyor! mask

Sporun birçok branşında kentimizi başarıyla temsil eden İzmit Belediyesporlu sporcular, 400 kişilik karate ekibiyle antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

HEDEF 2024 PARİS

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Karate Spor Okullarında eğitim gören 400 sporcu ile antrenmanlara ara vermeden devam ediyor. Antrenmanlarını Recep Topaloğlu Spor Salonunda büyük bir özveriyle sürdüren Karateciler çok hızlı bir çalışma gösterirken, hedeflerinin 2024 Paris olimpiyatları olduğunu belirtti. Haftanın 3 günü saat 20.00-21.00 saatleri arasında yer alan hobi grubu antrenmanlarıyla da aileler bu antrenmanlara katılarak karate ile tanışma fırsatı buluyorlar.

 

 
# eğitim, İzmit belediyesi

15 Şub 2022 - 19:28 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.570.170 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karateciler durmuyor! mask
Karateciler durmuyor!
Side-Antalya etabı Malucelli’nin! mask
Side-Antalya etabı Malucelli’nin!
Antalya’da şampiyon Jacob Hindsgaul! mask
Antalya’da şampiyon Jacob Hindsgaul!
İzmit Belediyesporlu Serra Alanya’da şampiyonluğa koştu mask
İzmit Belediyesporlu Serra Alanya’da şampiyonluğa koştu
Tuncelili Mazlum 41 yıllık Körfezli gibi mask
Tuncelili Mazlum 41 yıllık Körfezli gibi
Altınordu mu Denizli mi ?.. mask
Altınordu mu Denizli mi ?..
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL