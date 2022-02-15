Karateciler durmuyor!

Sporun birçok branşında kentimizi başarıyla temsil eden İzmit Belediyesporlu sporcular, 400 kişilik karate ekibiyle antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

HEDEF 2024 PARİS

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Karate Spor Okullarında eğitim gören 400 sporcu ile antrenmanlara ara vermeden devam ediyor. Antrenmanlarını Recep Topaloğlu Spor Salonunda büyük bir özveriyle sürdüren Karateciler çok hızlı bir çalışma gösterirken, hedeflerinin 2024 Paris olimpiyatları olduğunu belirtti. Haftanın 3 günü saat 20.00-21.00 saatleri arasında yer alan hobi grubu antrenmanlarıyla da aileler bu antrenmanlara katılarak karate ile tanışma fırsatı buluyorlar.