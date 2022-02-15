Gölcük'te polis otosu kundaklandı

Alınan bilgiye göre Gölcük ilçe merkezinde bulunan polis merkezi önünde park halindeki 41 A 8463 plakalı ekip otosunun yanına gelen K.D. isimli şahıs, elindeki yanıcı maddeyi ekip otosunun üzerine dökerek aracı yaktı. Alevleri fark eden polis memurları yangın tüpleri ile yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ekip otosunu kundaklayan K.D. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin uyuşturucu madde kullanmış olabileceği ve ekip otosunu bu nedenle kumdakladığı öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.