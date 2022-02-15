Alınan bilgiye göre Gölcük ilçe merkezinde bulunan polis merkezi önünde park halindeki 41 A 8463 plakalı ekip otosunun yanına gelen K.D. isimli şahıs, elindeki yanıcı maddeyi ekip otosunun üzerine dökerek aracı yaktı. Alevleri fark eden polis memurları yangın tüpleri ile yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ekip otosunu kundaklayan K.D. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin uyuşturucu madde kullanmış olabileceği ve ekip otosunu bu nedenle kumdakladığı öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
15 Şub 2022 - 21:46- Asayiş Güncelleme: 15 Şub 2022 - 21:47
Gölcük'te polis otosu kundaklandı
Gölcük Polis Merkezi önünde park halinde bulunan ekip otosu, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen bir kişi tarafından yanıcı madde dökülerek kundaklandı. Yanan araç söndürülürken şüpheli ise gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.