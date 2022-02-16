16 Şub 2022 - 09:26- Spor G: 16 Şub 2022 - 09:28

Şampiyonlardan Başkan Sezer’e ziyaret
Şampiyonlardan Başkan Sezer’e ziyaret mask

İlçenin gençlerinden kurulu kadrosu ile Kocaeli şampiyonu olan Gölcük Belediyespor Erkek Basketbol A Takımı, kupasını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e getirdi.

14 MAÇTA 13 GALİBİYET ALDILAR

“Sporda Öncü Kent Gölcük” parolası ile çalışmalarını sürdüren Gölcük Belediyesi, yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Amatör sporlarda üst üste kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettirmeye devam eden Gölcük’te son olarak Gölcük Belediyespor Erkek Basketbol A Takımı, Kocaeli şampiyonu oldu. Tamamı alt yapısında yetişen Gölcüklü sporculardan kurulu takım Kocaeli Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde oynadığı 14 karşılaşmada 13 galibiyet elde etti. Gölcük temsilcisi, elde ettiği şampiyonluk ile Bölgesel Basketbol Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

 

 

16 Şub 2022 - 09:26 - Spor

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