Sezer, milli basketbolcumuz Eslem Balta’yı kutladı

U-15 Yıldız Kız Basketbol Milli Takımı’na Kocaeli’den davet edilen tek sporcu olan Gölcüklü Eslem Balta ve ailesi Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer’in özel davetlileri arasındaydı.

ÇOK İYİ YOLDA

Kocaeli Zirve Kulübü’nde 2-3 ve numara pozisyonlarında oynayan başarılı sporcunun annesi Kübra Hanım ile babası, ilimizin genç ve başarılı teknik direktörlerinden, şampiyonluğa koşan Hisareynspor’un başındaki isim Aykut Balta da ziyarette yer aldı. Başkan Sezer, milli sporcu Eslem Balta’ya ay yıldızlı forma altında ve bundan sonraki spor hayatında başarılar dilerken, başta ailesi olmak üzere sporcunun yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Eslem’in yer aldığı U-15 Yıldız Kız Milli Takımı 20 Şubat tarihine kadar Ankara’da kampa girecek. Proje kampının ardından 14 kişilik milli takım kadrosu Makedonya’nın yolunu tutacak.