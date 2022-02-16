Vatandaş zamlı elektrik faturalarını yaktı

Vatandaşın belini büken zamlar için iktidara seslenen Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Gençlik Kolları 81 ilde eş zamanlı olarak ‘Zamları Geri Çekin’ çağrısında bulundu. CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar ve yönetiminin Kocaeli kamuoyu ile paylaştığı basın açıklaması öncesinde İzmit Yürüyüş Yolu’nda kurulan sobada vatandaşlar, zamlı faturaları yakarak ve kurulan pankarta bulundukları zor süreçte yaşadıklarını yazarak anlamlı bir protesto gösterisine imza attı.

KAYBEDEN 83 MİLYON, KAZANAN SARAY VE YANDAŞLARI

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Yönetimi, CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Caner Arduç, CHP İzmit İlçe Yönetimi, CHP Kartepe İlçe Başkanı Kadir Keskin ve partinin önde gelen birçok isminin yer aldığı açıklamaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yüksek enflasyonun ve her gün pahallılaşan hayat şartlarının tüm halkı zor durumda bıraktığını ifade eden CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, “Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş! Kaybeden kim? 83 milyon! Peki ya kazanan? Saray ve yandaşları!” dedi.

BUHRANIN KAHRAMANI SARAY İKTİDARI

Karakadılar, açıklamasına şu sözlerle devam etti; “Enerji buhranının kahramanı Saray iktidarı, elektrik zamları ile “Kademeli Zam, Kademeli Zulüm” politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü AKP İlçe Başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Saray iktidarı, elektrikte “kademeli tarife” adı altında Cumhuriyet tarihin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye yüzde 52 zam, bir üst kademeye de yüzde 127 zam yapmayı ihmal etmedi.

ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEYECEK UYGULAMA

Üstüne basa basa söylüyoruz: Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam yaptılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zamlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptılar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz; Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır!

Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce defalarca vurguladığı gibi Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır.

ENERJİ BUHRANINA SON VERECEK ADIMLARI ATACAĞIZ

Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV’nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021 – Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127’ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde, yılbaşında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir. Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da, enerji buhranına da tümüyle son verecek tüm adımları atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız!”