16 Şub 2022 - 09:31- Spor G: 16 Şub 2022 - 09:33

Burak Kanpara: Rakiplerimize prim verenler! Siz de hiç utanma yok mu?

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Burak Kanpara: Rakiplerimize prim verenler! Siz de hiç utanma yok mu? mask

Süper Amatör Lig B Grubu’nda 28 puanla üçüncü sırada yer alan ve Play-Off mücadelesi veren Bağdatspor’da Kulüp Başkanı Burak Kanpara açtı ağzını yumdu gözünü. Kanpara, rakiplerinin kafalarını karıştırmak için örgütlenildiğini ve rakiplerine başka kulüpler tarafından prim vaat edildiğini söyledi.

RAKAMLARINI DAHİ ÖĞRENDİK

Kanpara, Bağdatspor’un üzerine oynanan oyunların farkında olduklarını ifade etti ve şu şekilde konuştu: Konuşmayayım diyorum olmuyor. İğrenç muhabbetlerden bıktık artık. Futbolcularımızın kafalarını karıştırmak için birileri adeta örgütlenmiş. Oyuncularımıza teklif yaptıranlardan tutun, rakiplerimizin aranıp “Bağdat’ı yenin şu kadar prim vereceğiz” diyenlere kadar rezilliklerle uğraşıyoruz. Hatta rakamları bile geldi.

UYARIYORUM

Bu terbiyesizlikleri yapanlarda biraz utanma olur! Bunlar ne kadar çirkin insanlar. Şimdilik isim vermeyeceğim. Gerekirse bu şahıs ya da kulüpleri açıklar, ifşa ederim. Sabrımızı taşırmasınlar. Şimdilik iyi bir dille uyarımı yapmak istiyorum. Kimseden çekinmeyeceğimi de beni tanıyanlar iyi bilir. Bizden uzak dursunlar ve sadece saha içini düşünsünler. Çıkın adam gibi topunuzu oynayın 

AKILLARINDAN BİLE GEÇİRMESİNLER

Bağdatspor bir birine sıkı sıkıya bağlı bir ailedir. Bu ailenin içinde görev yapan herkese sonuna kadar güveniyorum. Bu işleri yapan başkan, futbolcu ya da diğer kişilere sesleniyorum Sakın kimse Bağdatspor’u karıştırmaya kalkmasın, bunu akıllarından bile geçirmesin. Bileğimizi saha içinde bükemeyenler kurnazlık yaparak kirli emelleri ile bize vakit kaybettirmesin. Kısacası herkes işine baksın!

16 Şub 2022 - 09:31 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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