Burak Kanpara: Rakiplerimize prim verenler! Siz de hiç utanma yok mu?

Süper Amatör Lig B Grubu’nda 28 puanla üçüncü sırada yer alan ve Play-Off mücadelesi veren Bağdatspor’da Kulüp Başkanı Burak Kanpara açtı ağzını yumdu gözünü. Kanpara, rakiplerinin kafalarını karıştırmak için örgütlenildiğini ve rakiplerine başka kulüpler tarafından prim vaat edildiğini söyledi.
RAKAMLARINI DAHİ ÖĞRENDİK
Kanpara, Bağdatspor’un üzerine oynanan oyunların farkında olduklarını ifade etti ve şu şekilde konuştu: Konuşmayayım diyorum olmuyor. İğrenç muhabbetlerden bıktık artık. Futbolcularımızın kafalarını karıştırmak için birileri adeta örgütlenmiş. Oyuncularımıza teklif yaptıranlardan tutun, rakiplerimizin aranıp “Bağdat’ı yenin şu kadar prim vereceğiz” diyenlere kadar rezilliklerle uğraşıyoruz. Hatta rakamları bile geldi.
UYARIYORUM
Bu terbiyesizlikleri yapanlarda biraz utanma olur! Bunlar ne kadar çirkin insanlar. Şimdilik isim vermeyeceğim. Gerekirse bu şahıs ya da kulüpleri açıklar, ifşa ederim. Sabrımızı taşırmasınlar. Şimdilik iyi bir dille uyarımı yapmak istiyorum. Kimseden çekinmeyeceğimi de beni tanıyanlar iyi bilir. Bizden uzak dursunlar ve sadece saha içini düşünsünler. Çıkın adam gibi topunuzu oynayın
AKILLARINDAN BİLE GEÇİRMESİNLER
Bağdatspor bir birine sıkı sıkıya bağlı bir ailedir. Bu ailenin içinde görev yapan herkese sonuna kadar güveniyorum. Bu işleri yapan başkan, futbolcu ya da diğer kişilere sesleniyorum Sakın kimse Bağdatspor’u karıştırmaya kalkmasın, bunu akıllarından bile geçirmesin. Bileğimizi saha içinde bükemeyenler kurnazlık yaparak kirli emelleri ile bize vakit kaybettirmesin. Kısacası herkes işine baksın!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.