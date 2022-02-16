Çınar Kadın Kooperatifi ailesi büyümeye devam ediyor

İzmit Belediyesinin destekleriyle kurulan ve kurulduğu günden itibaren kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılması adına çalışmalar yapan Çınar Kadın Kooperatifi ailesi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Pandemi döneminde cerrahi maske dikimi ile faaliyete başlayan Çınar Kadın Kooperatifi Dikimevi kişiye özel dikimlerin yanı sıra firmalara toplu siparişler de hazırlıyor.

TÜM TÜRKİYE’YE ULAŞIYORLAR

50 ortakla faaliyetlerini sürdüren Çınar Kadın Kooperatifi çeşitli projelerde de yer alıyor. Sanat Sokağı, Belsa Plaza Önü, 41 Burda AVM ve İzmit Belediyesi’nin çeşitli festivallerinde stantlarda yer alan kooperatif üyeleri aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Çınar Kadın Kooperatifi’nde üretim yapan kadınlar İzmit Çarşısı, Trendyol, Hepsiburada gibi online alışveriş sitelerinden siparişler alarak Tüm Türkiye’ye el emeği ürünlerini ulaştırıyor.