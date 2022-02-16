16 Şub 2022 - 09:34- Gündem G: 16 Şub 2022 - 09:35

Karamürsel 101. Caddede aydınlatma çalışmaları başladı

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından üst yapısı tamamlanan Karamürsel 101. Caddede aydınlatma çalışmalarına başlandı

Karamürsel 101. Caddede aydınlatma çalışmaları başladı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ulaşım ağında üst yapı çalışmaları yapılıyor. Üst yapı çalışmaları tamamlanarak genişletilen ve asfaltlanan Karamürsel 101. Caddede aydınlatma elektrik alt yapısı çalışmalarına başlandı. Caddede elektrik hatları yer altına alınıyor.

ELEKTRİK HATLARI YER ALTINA ALINIYOR

Karamürsel 101. Caddede aydınlatma çalışmaları kapsamında saha dağıtım kutularının montajı yapıldı. Elektrik kabloları çekilerek montaj çalışmalarına başlandı. Orta ve alçak gerilim hatları çekilen caddeye aydınlatma direkleri dikilecek.

CADDE GENİŞLETİLEREK ASFALTLANDI

750 metrelik caddede üst yapı çalışmaları kapsamında tretuvar kaldırım, betonarme istinat duvarı ve yol genişletme çalışmaları yapılarak cadde baştan aşağı yenilendi. 12 metre genişlikteki 101. Cadde, yapılan genişletme çalışmaları sonrası üç şerit ve 20 metre genişliğe çıkarıldı. 7 bin 500 metreküp kazı yapılan 101. Caddede 2 bin 400 metreküpte taş duvar yapıldı. 2 bin ton asfalt serimi yapılan caddenin her iki tarafına da 5 bin 500 metrekare parke kaldırım imalatları yapılmasıyla Karamürsel 101. Cadde yepyeni bir çehreye kavuştu.
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16 Şub 2022 - 09:34 - Gündem

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