Koca: Geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 15 Şubat Salı gününün verilerine göre, 461 bin 955 test yapıldı.
YENİ VAKA SAYISI 95 BİN SINIRINDA
Güncel verilere göre, 94 bin 730 yeni vaka tespit edilirken 309 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 102 bin 673 kişi sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA’DAN ÖNEMLİ UYARILAR
Güncel verilerle ilgili değerlendirmesinin sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. Bir hastalıkla daha mücadele gücü olmayan kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.