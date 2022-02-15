Koca: Geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 15 Şubat Salı gününün verilerine göre, 461 bin 955 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 95 BİN SINIRINDA

Güncel verilere göre, 94 bin 730 yeni vaka tespit edilirken 309 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 102 bin 673 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN ÖNEMLİ UYARILAR

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesinin sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. Bir hastalıkla daha mücadele gücü olmayan kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım” dedi.