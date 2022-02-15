15 Şub 2022 - 21:00- Gündem G: 16 Şub 2022 - 11:20

Koca: Geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 309 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşanırken, Sağlık Bakanı Koca, "Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor" dedi.
Koca: Geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 15 Şubat Salı gününün verilerine göre, 461 bin 955 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 95 BİN SINIRINDA

Güncel verilere göre, 94 bin 730 yeni vaka tespit edilirken 309 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 102 bin 673 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN ÖNEMLİ UYARILAR

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesinin sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. Bir hastalıkla daha mücadele gücü olmayan kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım” dedi.
# sağlık

15 Şub 2022 - 21:00 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.587.289 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükakın: İnsani değerleri merkeze almalıyız mask
Büyükakın: İnsani değerleri merkeze almalıyız
Kartepe’de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme mask
Kartepe’de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme
Fatih’in torunları Gebze Akademi Lise'de yetişecek mask
Fatih’in torunları Gebze Akademi Lise'de yetişecek
İzmit Belediyesi STK Masası’ndan Arpacı’ya nezaket ziyareti mask
İzmit Belediyesi STK Masası’ndan Arpacı’ya nezaket ziyareti
Yenidoğan Camiinin sundurması da yenileniyor mask
Yenidoğan Camiinin sundurması da yenileniyor
Karamürsel 101. Caddede aydınlatma çalışmaları başladı mask
Karamürsel 101. Caddede aydınlatma çalışmaları başladı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL