Yenidoğan Camiinin sundurması da yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yılın kasım ayında çıkan yangında büyük hasar gören İzmit Yenidoğan Camii’nin içinde onarım ve tadilatını tamamladıktan sonra cami yeniden ibadete açılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla eskisinden daha güzel bir görünüme kavuşan caminin girişinde yer alan ve eskiyen sundurma da yenileniyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, eski sundurmanın sökümünü tamamladı. Yeni sundurmanın da montaj çalışmalarına başlandı.

BAŞKAN TALİMAT VERMİŞTİ

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından, 13 Kasım 2021’de İzmit Yenidoğan Merkez Camii’nde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına kısa sürede müdahale edilerek, büyümeden söndürülmüştü. Yangında caminin halıları, ahşap oymalı süslemeler ve kapılar kullanılamaz hale gelirken, duvarlarda hasarlar oluşmuştu. Başkan Büyükakın’ın, “Camiyi en kısa sürede onaracağız” talimatının ardından harekete geçen ekipler, caminin onarım ve tadilatını tamamlamıştı. Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Marangoz Atölyesinde caminin iç ve dış olmak üzere 2 kapısı ve merdiven korkulukları imal edilerek, montajı yapılmıştı.

ESKİ SUNDURMA SÖKÜLDÜ

İç tadilatının tamamlanmasının ardından cami cemaatiyle Cuma namazı çıkışı bir araya gelen Başkan Büyükakın, girişte yer alan ve zamanla eskiyen sundurmanın yenilenmesi talimatını da verdi. Bunun üzerine harekete geçen Park ve Bahçeler ekipleri Yenidoğan Merkez Cami’nin eskiyen sundurmasını söküp yerine yenisinin imalatını yapmaya başladı.