16 Şub 2022 - 09:43- Asayiş G: 16 Şub 2022 - 09:46

Gebze'de zincirleme kaza: 2 yaralı

 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde,...
Gebze'de zincirleme kaza: 2 yaralı mask

 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, R.M. idaresindeki 42 DDB 11 plakalı otomobil, U.S.B'nin kullandığı 41 AFP 846 plakalı otomobil ile S.S. yönetimindeki 16 JL 725 plakalı kamyonunun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada R.M. idaresindeki otomobilde bulunan eşi ve 3 yaşındaki kızı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
# sağlık

16 Şub 2022 - 09:43 - Asayiş

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