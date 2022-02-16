Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, R.M. idaresindeki 42 DDB 11 plakalı otomobil, U.S.B'nin kullandığı 41 AFP 846 plakalı otomobil ile S.S. yönetimindeki 16 JL 725 plakalı kamyonunun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada R.M. idaresindeki otomobilde bulunan eşi ve 3 yaşındaki kızı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
16 Şub 2022 - 09:43- Asayiş Güncelleme: 16 Şub 2022 - 09:46
Gebze'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde,...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.